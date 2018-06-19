Василий Уткин больше не будет комментировать матчи на Первом канале

Василий Уткин объявил, что больше не будет работать комментатором на матчах, транслируемых на Первом канале.

«Дорогие мои, я должен сделать короткое заявление. Обстоятельства сложились таким образом, что я больше не буду комментировать матчи чемпионата мира по футболу на Первом канале. Мы расстались с Первым каналом с взаимным уважением, с моей стороны – с благодарностью.

Вы, конечно, хотите знать, почему так получилось. Я прошу вас уважать мое право, а я хочу об этом не говорить. Прошу вас уважать мое право на частную жизнь, не беспокоить меня звонками и сохранять мою приватность. Я продолжу говорить о чемпионате мира так, как я этого хочу и сочту это нужным, у себя в социальных сетях, и в частности, на своем канале в YouTube. На этом все, играйте в футбол», – заявил Уткин в видео, выложенном в его официальном канале на YouTube.

Единственным матчем, который отработал Василий, стала встреча Испании и Португалии (3:3).

Чемпионат мира продлится до 15 июля.

(Фото: официальный YouTube-канал Василия Уткина)

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