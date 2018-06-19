Самое жаркое видео ЧМ-2018: поцелуй болельщиц сборных Мексики и России

Чемпионат мира-2018 как никогда сблизил Россию и Мексику, чьи болельщики – одни из самых лучших и ярких на турнире.

Символом дружбы народов должен стать этот страстный поцелуй двух очаровательных леди в маечках хозяев ЧМ-2018 и «ацтеков».

Получилось круче, чем у двух шведских болельщиц.

В первом туре группового этапа Россия обыграла Саудовскую Аравию (5:0), а Мексика – чемпиона мира Германию (1:0).

19 июня Россия сыграет в Санкт-Петербурге с Египтом. Мексика 23 июня проведет в Ростове-на-Дону встречу с Южной Кореей.

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