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Самое жаркое видео ЧМ-2018: поцелуй болельщиц сборных Мексики и России

Самое жаркое видео ЧМ-2018: поцелуй болельщиц сборных Мексики и России
Eurosport

1 час назад

Покруче, чем в твоих любимых фильмах.

Чемпионат мира-2018 как никогда сблизил Россию и Мексику, чьи болельщики – одни из самых лучших и ярких на турнире.

Символом дружбы народов должен стать этот страстный поцелуй двух очаровательных леди в маечках хозяев ЧМ-2018 и «ацтеков».

Получилось круче, чем у двух шведских болельщиц.

  • В первом туре группового этапа Россия обыграла Саудовскую Аравию (5:0), а Мексика – чемпиона мира Германию (1:0).
  • 19 июня Россия сыграет в Санкт-Петербурге с Египтом. Мексика 23 июня проведет в Ростове-на-Дону встречу с Южной Кореей.

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