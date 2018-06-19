Колумбия отыграла гол в меньшинстве. Правда, это их не спасло – японцы мощны

На секундомере – 2 минуты 56 секунд, Санчес сыграл рукой перед пустыми воротами и удален за фол последней надежды. Это вторая самая быстрая красная карточка в истории чемпионатов мира.

Карлос Санчес удаленGetty Images

Кагава забил пенальти, и все, что планировалось колумбийцами до матча, кремировалось на палящем саранском солнце и отправилось на корм волгоградским мошкам. Пекерман стал кроить тактику и состав уже по ходу первого тайма, и это возымело кратковременный эффект: Фалькао симулировал штрафной, а Кинтеро хитрым ударом под стенкой сравнял счет.

Juan Quintero (Kolumbien)Getty Images

И все же колумбийцев на большее не хватило. Во втором тайме атаковали только японцы, выжали с углового в исполнении Хонды второй гол, а южноамериканцев не спасло даже возрождение связки из «Порту» Хамес – Фалькао. Лучший бомбардир прошлого ЧМ вынужденно вышел на замену, но еще явно не набрал кондиции, отметившись лишь горчичником. Фалькао бился, однако встреча с российской действительностью не принесла сборной успеха.

Yuya Osako (Japan)Getty Images

Цифры матча:

Впервые в истории ЧМ азиатская сборная обыграла южноамериканскую.

Япония перестреляла колумбийцев – 14:8 по ударам и 11:2 по созданным моментам в пользу «самураев».

Кейсуке Хонда поучаствовал в голевой атаке на третьем ЧМ подряд.

Кинтеро забил четвертый гол со штрафного на ЧМ в России. До него в первом туре забивали Головин, Криштиану и Коларов. За весь прошлый ЧМ было забито только 3.

В 19 последних матчах Колумбии на ЧМ неизменно забиваются голы.

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