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Неймар получил травму на тренировке сборной Бразилии

Неймар получил травму на тренировке сборной Бразилии
Eurosport

1 час назад

Чемпионат мира – несчастливый турнир для Нея.

Сокрушительные новости поступили из расположения сборной Бразилии. Ведущий футболист пентакампеонов Неймара, едва залечивший травму плюсневой кости, снова выбыл из строя.

Как передает журналист Globo Esporte Александр Лозетти, Неймар почувствовал боль в правой ноге, снял бутсу и покинул поле в компании физиотерапевта. После этого прессу попросили покинуть тренировку.

  • В первом туре Бразилия не удержала победу над Швейцарией – 1:1.
  • 22 июня бразильцы встретятся в Санкт-Петербурге с Коста-Рикой.

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