Eurosport
Простой полицейский из Ростова сорвал аплодисменты уругвайцев гениальной техникой с мячом
Хоть сейчас в сборную России.
Уругвайские болельщики в полном экстазе от полиции России. Простой сотрудник правопорядка из Ростова-на-Дону показал иностранным болельщикам класс жонглирования мячом, достойный профессионального футболиста.
Выступление полицейский завершил изящным фокусом и ушел под бурные аплодисменты.
- Матч Уругвай – Саудовская Аравия состоится 20 июня в 18:00 мск.
- В первом туре Уругвай победил Египет (1:0), а Саудовская Аравия крупно уступила России (0:5).
- Ростов-на-Дону ждет глоток свежего воздуха после швейцарских отжигов.
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