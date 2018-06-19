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Простой полицейский из Ростова сорвал аплодисменты уругвайцев гениальной техникой с мячом

Простой полицейский из Ростова сорвал аплодисменты уругвайцев гениальной техникой с мячом
Eurosport

35 мин. назад

Хоть сейчас в сборную России.

Уругвайские болельщики в полном экстазе от полиции России. Простой сотрудник правопорядка из Ростова-на-Дону показал иностранным болельщикам класс жонглирования мячом, достойный профессионального футболиста.

Выступление полицейский завершил изящным фокусом и ушел под бурные аплодисменты.

  • Матч Уругвай – Саудовская Аравия состоится 20 июня в 18:00 мск.
  • В первом туре Уругвай победил Египет (1:0), а Саудовская Аравия крупно уступила России (0:5).
  • Ростов-на-Дону ждет глоток свежего воздуха после швейцарских отжигов.

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