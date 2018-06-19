Житель села под Белгородом соорудил собственную фан-зону, чтобы смотреть с односельчанами ЧМ-2018

В селе Новая Нелидовка под Белгородом тоже активно смотрят чемпионат мира. Местный житель Алексей Чуйков приобрел большой экран для сдачи в аренду, но во время чемпионата мира заказов не поступило.

Тогда Чуйков превратил свой участок в настоящую фан-зону с особенной атмосферой. На матч открытия Россия – Саудовская Аравии пришли 40 человек.

С такой поддержкой разгром Саудовской Аравии (5:0) больше не кажется удивительным.

19 июня Россия сыграет с Египтом в Санкт-Петербурге. Матч начнется в 21:00 мск.

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