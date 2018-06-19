Шведский фанат по примеру мексиканской дамы перекрестил футболистов – помогло

В начале недели на весь мир прогремело видео, на котором сеньора из Мексики через телевизор благословляет футболистов национальной команды перед матчем с Германией. Игра завершилась сенсационной победой «ацтеков» – 1:0.

Парень из Швеции Йоэль Хоглунд взял метод на заметку и перекрестил «сине-желтых» перед игрой с Южной Кореей.

«Это сработало для Мексики», – написал Йоэль, публикуя видео.

Сработало и в этот раз: шведы победили с тем же счетом (1:0).

19 июня в Санкт-Петербурге пройдет матч Россия – Египет (начало – 21:00 мск)

Шведы 23 июня встретятся с Мексикой в Сочи.

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