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Шведский фанат по примеру мексиканской дамы перекрестил футболистов – помогло

Шведский фанат по примеру мексиканской дамы перекрестил футболистов – помогло
Eurosport

1 час назад

Вот что крест животворящий делает.

В начале недели на весь мир прогремело видео, на котором сеньора из Мексики через телевизор благословляет футболистов национальной команды перед матчем с Германией. Игра завершилась сенсационной победой «ацтеков» – 1:0.

Парень из Швеции Йоэль Хоглунд взял метод на заметку и перекрестил «сине-желтых» перед игрой с Южной Кореей.

«Это сработало для Мексики», – написал Йоэль, публикуя видео.

Сработало и в этот раз: шведы победили с тем же счетом (1:0).

  • 19 июня в Санкт-Петербурге пройдет матч Россия – Египет (начало – 21:00 мск)
  • Шведы 23 июня встретятся с Мексикой в Сочи.

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