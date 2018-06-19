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Сенегал обыграл Польшу

Сенегал обыграл Польшу
Eurosport

59 мин. назадОбновлено 48 мин. назад

Теперь все смотрим Россию.

Матч между Польшей и Сенегалом завершал первый тур чемпионата мира в России. Сборная из Африки переиграла поляков – 2:1.

В первом тайме команды скучно катали мяч, но Гуйе открыл счет благодаря рикошету от ноги Чонека.

Во втором тайме Сенегал закрепил преимущество, и после чудовищной ошибки от Крыховяка и Шченсного Ньянг занес мяч в пустые – 2:0.

На 87-й минуте Крыховяк волшебно сыграл головой и вколотил мяч в ворота Сенегала. Но на большее поляков не хватило.

  • В первом матче группы Н Япония обыграла Колумбию – 2:1.
  • Сенегал расположился на первом месте в группе.
  • Первый тур чемпионата мира заверишлся.

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