Getty Images

Артем Дзюба и Денис Черышев в старте у России, Мохамед Салах в старте у Египта

Дзюба, Черышев и Салах начнут матч с первых минут
Eurosport

60 мин. назад

Все топы на поле.

Стали известны стартовые составы сборных России и Египта на матч второго тура группового этапа чемпионата мира.

Сборная России: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков, Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Самедов, Александр Головин, Денис Черышев, Артем Дзюба.

Сборная Египта: Мохамед Эль-Шенави, Ахмед Фатхи, Али Габр, Ахмед Хегази, Мохамед Абдель-Шафри, Мохамед Эль-Ненни, Тарек Хамед, Мохамед Салах, Абдалла Махмуд эль-Саид, Махмуд Хассан Трезеге, Маруан Фахми.

Подписывайся на наш канал в телеграме

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Ставки за 300. Манекены не причинят вреда Уругваю, Иран упрется с Испанией

01:23
Популярные видео
«Как России остановить Салаха? Лол, его не остановить». Фанаты – о матче против Египта
17 877 просмотров6 ч
XI. Яшин, Аршавин и еще 9 парней в сборной России всех времен
6 546 просмотров9 ч
А еще вам может понравиться