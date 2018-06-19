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Артем Дзюба и Денис Черышев в старте у России, Мохамед Салах в старте у Египта
Все топы на поле.
Стали известны стартовые составы сборных России и Египта на матч второго тура группового этапа чемпионата мира.
Сборная России: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков, Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Самедов, Александр Головин, Денис Черышев, Артем Дзюба.
Сборная Египта: Мохамед Эль-Шенави, Ахмед Фатхи, Али Габр, Ахмед Хегази, Мохамед Абдель-Шафри, Мохамед Эль-Ненни, Тарек Хамед, Мохамед Салах, Абдалла Махмуд эль-Саид, Махмуд Хассан Трезеге, Маруан Фахми.
- Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.
- Eurosport.ru проведет прямую текстовую трансляцию встречи.
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