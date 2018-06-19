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«Я показал, что до начала матча одна минута». Робби Уильямс отмазался за средний палец
Изобретательное оправдание.
Актер и певец Робби Уильямс шикарно выступил на церемонии открытия ЧМ-2018, но подпортил впечатление неприличным жестом при выходе с поля.
«В таких вещах важно не спровоцировать международный скандал. И знаете что? Мне это удалось.
До стартового свистка оставалась одна минута. Я находился под давлением, потому что оставалась одна минута, и я не был уверен смогу ли уложится еще в полминуты.
Я всего лишь показал, что осталась одна минута», – сказал Робби The Morning.
- Спустя два часа после выступления Уильямса Нестор Питана зафиксировал разгром Саудовской Аравии Россией (5:0).
- 19 июня Россия сыграет с Египтом.
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