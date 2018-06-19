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«Я показал, что до начала матча одна минута». Робби Уильямс отмазался за средний палец

«Я показал, что до начала матча одна минута». Уильямс отмазался за средний палец
Eurosport

33 мин. назад

Изобретательное оправдание.

Актер и певец Робби Уильямс шикарно выступил на церемонии открытия ЧМ-2018, но подпортил впечатление неприличным жестом при выходе с поля.

«В таких вещах важно не спровоцировать международный скандал. И знаете что? Мне это удалось.

До стартового свистка оставалась одна минута. Я находился под давлением, потому что оставалась одна минута, и я не был уверен смогу ли уложится еще в полминуты.

Я всего лишь показал, что осталась одна минута», – сказал Робби The Morning.

  • Спустя два часа после выступления Уильямса Нестор Питана зафиксировал разгром Саудовской Аравии Россией (5:0).
  • 19 июня Россия сыграет с Египтом.

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