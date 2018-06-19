«Я показал, что до начала матча одна минута». Робби Уильямс отмазался за средний палец

Актер и певец Робби Уильямс шикарно выступил на церемонии открытия ЧМ-2018, но подпортил впечатление неприличным жестом при выходе с поля.

«В таких вещах важно не спровоцировать международный скандал. И знаете что? Мне это удалось.

До стартового свистка оставалась одна минута. Я находился под давлением, потому что оставалась одна минута, и я не был уверен смогу ли уложится еще в полминуты.

Я всего лишь показал, что осталась одна минута», – сказал Робби The Morning.

Спустя два часа после выступления Уильямса Нестор Питана зафиксировал разгром Саудовской Аравии Россией (5:0).

19 июня Россия сыграет с Египтом.

Подписывайся на наш канал в телеграме