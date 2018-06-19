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Иско – о хет-трике Криштиану Роналду: «Я больше с ним не разговариваю»
Криш нажил себе заклятого врага.
Полузащитник сборной Испании Иско объявил бойкот партнеру по «Реалу» Криштиану Роналду.
«Не спрашивайте меня про Криштиану. Я больше не разговариваю с ним после того, что он на днях сотворил.
У Криштиану не очень высокая реализация штрафных, но когда он в ударе... Первые два гола придали ему уверенности и вдохновили его замахнуться на хет-трик», – сказал Иско Cadena SER.
- Испания стартовала на ЧМ-2018 с ничейной игры с Португалией – 3:3. Все три гола у португальцев забил Криштиану.
- 20 июня Испания сыграет с Ираном (Казань).
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