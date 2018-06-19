Россия уничтожила Египет и в шаге от плей-офф

Россия обыграла Египет и практически обеспечила себе участие в 1/8 финала.

После осторожного первого тайма Россия вышла на второй и просто смела Египет. На 47-й минуте Фатхи срезал мяч в свои ворота после удара Зобнина. Сразу следом Черышев забил второй с прострела Фернандеса. А довершил убойную пятиминутку Дзюба, протаранив оборону по центру.

Египитяне ответили голом Салаха с пенальти на 73-й минуте, однако большего не добились. Российская сборная набрала 6 очков после двух туров и выйдет в плей-офф, если Саудовская Аравия потеряет очки в матче с Уругваем.

Россия за 2 матча забила 8 мячей – на 2 больше, чем за 2 прошлых ЧМ

Для того, чтобы занять первое место в группе, России достаточно сыграть вничью с Уругваем.

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