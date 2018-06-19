Россия повторила голевой рекорд Италии-1934 и забила столько же, сколько Испания за весь ЧМ-2010

Сборная России результативно начала домашний чемпионат мира, сначала разгромив Саудовскую Аравию (5:0), а потом добавив Египту (3:1).

За два тура команда Станислава Черчесова наколотила 8 голов. Для сравнения: Испания за весь чемпионский ЧМ-2010 забила столько же.

Помимо этого сборная России повторила рекорд для страны-хозяина. Восемь голов в двух первых матчах забивала только Италия на ЧМ-1934. Тогда «скуадра адзурра» стала чемпионом.

Вдобавок Россия забила больше, чем за два предыдущих турнира вместе взятых (4 гола на ЧМ-2002, 2 гола на ЧМ-2014).

В заключительном туре Россия сыграет с Уругваем.

Матч пройдет 25 июня в Самаре.

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