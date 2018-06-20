Россия в микросекунде от выхода из группы. Черчесов официально гений

Сейчас очень классно быть Станиславом Черчесовым. У тебя два года искали и находили павлиний хвост, тебя лупили за товарищеские матчи, твои кадровые решения просто уничтожали, а твой тезис про контрольные матчи вместо товарищеских откровенно высмеивали.

Твои польские трофеи приуменьшали до размера брелка, твой шашлычный скилл разобрали на мемы, твой ляп про «Спартак» ретвитили после каждого микрокраха сборной.

Когда ты слил Австрии, а потом спокойно сказал, что до ЧМ еще полно времени, над тобой уже просто хохотали. Когда Лопетеги сняли за пару дней до старта турнира, люди мечтали, чтобы ты отправился вслед за ним – только не в «Мадрид», а на биржу труда. Когда до первой игры остались сутки, тебя гасили инсайдами о том, что команда не хочет сражаться за тренера.

А потом сборная вышла и отыграла два матча суперзаряженно, ультракомпактно и гиперэффективно. Замены сыграли, перестановки тоже, атака внезапно ожила. И ты выходишь к журналистам, фанатам и просто хейтерам, а им нечего сказать. Они либо аплодируют, либо скрипят зубами – как же это волшебно.

Таких спокойных проходов в плей-офф у России не было вообще никогда – и неважно, что выпал удачный календарь, что соперники постились перед ЧМ, а Мохамед Салах сломался за три недели до игры. Это вообще никого не волнует: товарищеские (сорри, контрольные) матчи убедили людей, что «наши как всегда провалятся». А они уже практически решили задачу-минимум и прошли в 16 лучших команд мира. С 70 места в рейтинге ФИФА. Неплохой буст в элиту.

История Станислава Черчесова учит трем вещам. Во-первых, давно пора забить на товарняки – это вообще не показатель, уровень их релевантности – нуль. Во-вторых, гасить выбранного тренера раньше времени – совершеннейшая дичь: лучше отыграться на коуче после провала, если он случится. В-третьих, в России снова жив футбол. Как же это прекрасно!

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