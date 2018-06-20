Выдра-оракул, кот из Эрмитажа и другие сверхзвери, угадывающие исходы матчей ЧМ-2018

Великий осьминог Пауль открыл животным путь в мир экстрасенсов и прогнозистов. Талант предсказателя открыли в себе уже десятки животных по всей России.

Выдра-оракул Гарри, работавший еще на Олимпиаде в Сочи, угадал уже второй раз: в матчах с Египтом и Саудовской Аравией обитатель сочинского аквариума ставил на хозяев.

Почин Гарри поддержал его земляк кролик Пушик

Знаменитый кот-оракул Ахилл из Эрмитажа, блеснувший еще на Кубке Конфедераций-2017, тоже не ошибается.

Гордость нижегородского зоопарка тапир Клеопатра работает в дни чемпионата мира без отдыха. Исход матча Россия – Египет был назван верно.

А вот енот Нафаня из иркутского зоологического сада после правильного прогноза в первом туре поставил на Мохамеда Салаха и ошибся.

Коза Забияка пока работает по матчам других команд. Зато она верно предсказала России выход из группы, а вот золото ЧМ-2018 отдала Бельгии.

А где-то за рубежом исхода ЧМ-2018 дожидается кабан-экстрасенс Мистический Маркус, назвавший спорную четверку полуфиналистов.

Россия победила Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1), чем на 99% гарантировала себе выход в плей-офф.

Для окончательного выхода в 1/8 финала команде Станислава Черчесова нужно, чтобы 20 июня Уругвай не проиграл Саудовской Аравии.

(Фото: инстаграм аквариума и морского зоопарка города Сочи)

Подписывайся на наш канал в телеграме