Рамзан Кадыров: «Хочу поздравить самого главного болельщика – президента, который поднял Россию»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров не скрывал радости после победы России над Египтом (3:1).

«В первую очередь чеченцы болели за сборную России, потом – за наших бывших футболистов. И, конечно, Египет стал нашей домашней командой.

Хочу поздравить самого главного болельщика – президента страны, который создал нам условия, поднял Россию, поставил нас на новый уровень и сделал все для того, чтобы Россия показала себя в спорте, промышленности, везде-везде.

Мы поднимаемся. Болели с гордостью, что живем в этой стране и что есть у нас такие футболисты, которые сегодня показали отличную игру. Если в первом матче думали, что саудовцы такие-сякие, то Египет – это непростая команда.

Сегодня Черчесов показал, насколько у нас высок уровень футбольной команды. Я поздравляю всех россиян, всех тех, кто болел за нашу команду. Конечно, желаю Египту удачи, но не со сборной России, а со всеми остальными командами», – приводит слова Кадырова «Чемпионат».

Россия выиграла два стартовых матча на ЧМ-2018 и на 99% гарантировала себе плей-офф.

100% будет, если Уругвай не проиграет 20 июня Саудовской Аравии. Фаворит очевиден.

Россия забила 8 мячей в двух матчах и повторила рекорд для стран-хозяев, установленный Италией 84 года назад (1934).

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