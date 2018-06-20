Русские пережили шторм и потопили Египет. Главное событие 6-го дня ЧМ-2018

Локация: Санкт-Петербург

До матча с Египтом три часа. В Санкт-Петербурге пасмурно – капли дождя разбиваются о землю и растворяют предвкушение матча ЧМ о такой же серый, как и небо, асфальт. Болельщики сборной России прячут атрибутику под зонтами, египтяне – люди, которые о существовании зонтов не знают в принципе – прогулочным шагом направляются на стадион. Преимущественно – в костюмах фараонов.

Вагон метро наполнен возвращающимися с работы люмпенами, маргиналами и шумными египетскими фанатами. В крупных городах ощущение футбольного фестиваля действительно рассеивается. Горожане с недовольной ухмылкой выдают пророчество: «Такие громкие! Ну посмотрим, кто будет смеяться после матча». На зеленой ветке метро в конце рабочего дня составы всегда переполнены, но сегодня в вагонах свободное место провисало только под потолком.

На Крестовском острове болельщики познакомились с настоящим Санкт-Петербургом. Каждый вышедший из автобуса или вестибюля метро погружался в штормовой тропический ливень. Вокруг – никаких деревьев, козырьков или помещений. Некуда бежать. Все, кто еще не открыл купальный сезон, сделали это сегодня.

Свежий асфальт дороги не пропускал воду под землю, поэтому лужи, кажется, стремились объединиться и стать частью Финского залива. В этот отчаянный момент из толпы послышалось «Вперед, Россия!» Кто-то впереди подхватил кричалку. Присоединились еще несколько человек. Только патриотический угар вел болельщиков к стадиону – сплоченность помогала забыть про неприятности, полные ботинки воды и сырые штаны.

Дети пустынь, конечно, страдали – об этом говорила мимика на их лице, но они гордо шли вперед, наступая на лужи кедами и впитывая дождевой поток одеждой. Возможно, они видят ливень в третий раз в жизни, но это их вообще не парит. Зона досмотра – единственное место, где можно укрыться от дождя, выдохнуть и слить воду из ботинка.

Ливень постепенно стихает, хотя убийственный ветер по-прежнему выворачивает зонты. На «Санкт-Петербург Арене» планировали закрыть крышу, но не успели – по технике безопасности во время этой процедуры чаша арены должна быть пустой, только вот люди в ней уже находились. В основном это были египтяне – гости Петербурга приехали на игру сильно заранее и растянули красно-бело-черные флаги. Когда арена заполнилась почти на 65 тысяч человек, пропорция подровнялась, но африканцы все равно болели громче и ярче. Эффект большинства создавали именно они.

К старту игры шторм покинул акваторию Финского залива, его место ненадолго заняло солнце. Когда Мо Салах развел мяч с центра поля, город встретил закат и перешел в режим белой ночи.

Локация: «Санкт-Петербург Арена»

На послематчевой пресс-конференции Станислава Саламовича распирало, но он держался из-за всех сил. Тренер рассудительно отвечал на вопросы, традиционно шутил и под конец все-таки проговорился: «Посмотрим, как будет в следующей стадии».

Как же жаль, что официального подтверждения очевидного факта нужно ждать до завтра. Россия впервые вышла из группы на чемпионате мира, а еще сделала это первой на турнире. Всем глубоко плевать, как в среду сыграет Саудовская Аравия – ничего не изменится.

Артем Дзюба, сборная РоссииGetty Images

Сборной безумно повезло – абсолютно все перед матчем обсуждали только Салаха. О шансах России говорили, но без давления – больше трещали о кудрявом боге Египта. Казалось, Мо боялись все, кроме Черчесова. Стас убедил на пресс-конференции – он знает, как оставить Салаха. А еще коуч был решительно прав, мечтая о том, чтобы Мо сыграл. В противном случае все опять говорили бы, что сборная обыграла ослабленного соперника.

Появление Салаха в старте неожиданно горячо встретила «Санкт-Петербург Арена». За 40 минут до стартового свистка стадион был чисто египетским – бордовые флаги и кричалки на арабском заполнили русскую арену. Местные, несмотря на штормовой дождь, подтянулись ближе к началу, но не покидало стойкое ощущение, что фараонов на трибунах больше.

Фанаты сборной ЕгиптаEurosport

Египтяне молились на Мо, взрывались, когда на больших экранах появлялись черные кудряшки и скандировали имя кумира. Русские болельщики не отличались оригинальностью и зарядили единственную кричалку – «Россия, Россия». И именно на этот раз были чертовски правы – во вторник на поле была настоящая команда.

Жирков сторожил Салаха, Дзюба выигрывал буквально весь верх, Зобнин отрывал мяч с ногами, Кутепов и Игнашевич сторожили все отскоки. «Вы же видели, как скамейка реагировала на происходящее. Это доказывает, что у нас в коллективе нет проблем – каждый выполняет свою роль», – выделил главное Черчесов.

Неделю назад болельщики поливали команду из всех орудий, но все равно торопились на стадион с триколором. И не зря – впервые в истории Россия на ЧМ не обделалась, ничего не испортила и сломала стереотип. Без помощи судей, заговоров и ошибок соперника – она справилась сама, потому что была чертовски хороша. А ведь у нее не было Салаха или кого-нибудь, как-то напоминающего хотя бы Аршавина.

Артем Дзюба, Александр Самедов и Илья Кутепов, сборная РоссииGetty Images

По окончании пресс-конференции Черчесов поднялся под аплодисменты журналистов. «Жиденькие, короткие, но все равно приятные», – пробормотал главный герой русской сказки. Она обязательно продолжится.

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