Черчесов о матче с Египтом: «Сегодня самый счастливый день в моей жизни? Надеюсь, он еще предстоит»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча чемпионата мира против Египта (3:1).

«Соображения простые: надо было выиграть, чтобы решить задачу. Понятно, что египтянам надо было выиграть, а мы хотели это сделать. Это разные психологически полярности. Египет со словам не всегда справляется, потому что не может играть первым номером. Мы это учли. Вопрос Салаха тоже надо было решать. Сегодня утром Жирков дал добро на матч, потому что он несколько дней был не в том состоянии. Его беспокоила нога. Но мы уже понимали, как действовать. И нам это удалось.

Сегодня самый счастливый день в моей жизни? Надеюсь, он еще предстоит.

Самое главное – повторять то, что мы задумали. И в конце концов соперник один раз не добежит, второй. Понятно, что все команды могут играть 45 минут. А чем дальше игра длится, тем больше сопернику надо делать результат. Мы это сами испытали на своей шкуре в игре с Францией, Бразилией. Не знаю, был пенальти или нет, 50 человек смотрит, раз дали – значит, был. Жаль, что пропустили. Но главное три очка.

Что касается Дзюбы, то мы, когда жеребьевка прошла, мы знали, как игрока. Почему с большими соперниками должны играть большие нападающие? Мы смотрели их не только последние матчи. Независимо от того, забил бы Смолов в первой игре или нет, сегодня сыграл бы Дзюба. У нас нет основных и запасных, у нас есть стартовый состав. Вы видели, как сегодня лавочка поддерживала команду. У нас коллектив, обойма из 23 человек. Теперь надо восстановиться, подобрать раненых и готовиться к следующему матчу.

Вы на два раза повторили слово «проблемы», а мы это не любим. У нас этого слова в лексиконе нет. Мы давно выбрали свою линию. По поводу игроков, оснащенности, личных качеств. Все вспоминают наши прошлые игры, но с такими командами, как мы играли. Мы анализируем всю ситуацию в плане готовности, тренировочного процесса и в плане игроков. А проблем у нас нет, не было и не будет», – цитирует Черчесова Sports.ru.

Сборная России обыграла Египет и практически обеспечила себе место в плей-офф.

Последний из группы на ЧМ выходила сборная СССР в 1986 году.

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