Форвард Артем Дзюба: «Это немножко нагло с нашей стороны, но теперь мы хотим первое место»

Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился эмоциями от второй победы национальной команды на ЧМ-2018.

«Конечно, мы перед игрой говорили, что этот исторический шаг нужно сделать обязательно. Мы всю жизнь к этому стремились, об этом мечтали. На домашнем чемпионате мира все для нас: прекрасные стадионы, прекрасная атмосфера. Мы готовились, работали, пахали все это время не покладая рук.

И вот, наверное, все вместе: определенная удача, то, что вся страна нас поддерживает, такая атмосфера, во всех городах огромные экраны, столько энергии положительной. Мы безумно счастливы.

Может быть, не думали, что так получится, но верили в успех – да. Мы хотели выиграть, поэтому немного раздражало, когда было слишком много критики. Но мы безумно счастливы. Давайте сейчас думать о позитиве, реально в стране праздник. Мы безумно горды, что это праздник подарили.

С каким настроением посмотрю матчи Испании и Португалии? С удовольствием, это потрясающие команды. Но мы сейчас не об Испании и Португалии думаем, а об Уругвае. Повезло, наверное, что мы играем постепенно. Саудовская Аравия – очень хорошая команда, дальше Египет – еще лучше, дальше Уругвай – еще лучше. В следующей стадии еще сильнее будут команды. Может быть, это немножко нагло с нашей стороны, теперь мы хотим первое место», – цитирует Дзюбу Sports.ru.

Россия обыграла Египет со счетом 3:1 и практически гарантировала себе выход в плей-офф. Первый с 1986 года.

Дзюба в двух матчах ЧМ-2018 забил 2 мяча.

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