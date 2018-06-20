Капитан сборной Египта Эль-Хадари: «Хотели бы извиниться перед египетским народом за поражение»

Капитан сборной Египта вратарь Эссам Эль-Хадари извинился за поражение команды от России (1:3), которое лишило африканцев шансов на плей-офф.

«Мы хотели бы извиниться перед египетским народом за поражение. В футболе удача иногда на твоей стороне, иногда – нет, но, конечно, ни один игрок или тренер не хочет проигрывать.

Мы хотели победить, потому что это был единственный шанс попасть в плей-офф. Еще раз подчеркну: все наши игроки хотели показать максимум на турнире. Я хотел бы поблагодарить их всех и технический персонал команды.

После 28 лет неучастия в ЧМ мы рассчитывали выступить лучше, поэтому я приношу извинения всем египетским болельщикам», – цитирует Эль-Хадари beIN Sports.

Эль-Хадари оба матча провел в запасе.

В первой игре ЧМ-2018 Египет уступил Уругваю 0:1.

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