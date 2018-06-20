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Дмитрий Песков: «Путин не смотрел матч Россия – Египет. Как только спустился с трапа, ему доложили»

Песков: «Путин не смотрел матч Россия – Египет. Как только спустился с трапа, ему доложили»
Eurosport

1 час назад

Нашлись дела поважнее сборной.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин узнал счет матча Россия – Египет уже после окончания игры.

«Он не смотрел. Летел из Минска. Как только спустился с трапа, ему доложили», – цитирует Пескова РБК.

  • Путин принял участие в заседании Высшего государственного совета союзного государства России и Белоруссии.
  • Президент присутствовал на матче открытия чемпионата мира Россия – Саудовская Аравия (5:0).
  • Сборная Россия обыграла Египет со счетом 3:1 и практически обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2018.

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