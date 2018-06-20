Бразильские фаны окружили россиянку и спели непристойную песню. Та, не понимая слов, весело подпела

В сети появился ролик, на котором бразильские фанаты, приехавшие на ЧМ в Москву, окружили молодую девушку (по всей видимости, местную жительницу) и запели песню со словами buceta rosa, что можно перевести как «розовая вагина».

Не подозревающая подвоха леди весело подпевала южноамериканцам, которые все сняли на камеру.

В Бразилии поведение болельщиков не оценили. Твит о том, что мужчины пользуются тем, что женщина не знает португальский, и злоупотребляют гостеприимством, лайкнули 15 тысяч раз.

Пост на фейсбуке, в котором автор извинился перед девушкой и напомнил, что в Бразилии каждые 11 минут происходит изнасилование женщины, лайкнули 50 тысяч человек.

Бразильские медиа уже идентифицировали двух человек с видео. Один – адвокат Диего Жатобу, в прошлом – главу департамента туризма в одном из бразильских муниципалитетов, осужденный позже за нецелевое расходование средств и за долги по алиментам своей жене. Другой – лейтенант военной полиции Эдуарду Нуниш, служащий в штате Санта-Катарина.

Бразилия играет в группе с Швейцарией, Сербией и Коста-Рикой.

Первый матч на ЧМ-2018 с швейцарцами завершился вничью – 1:1.

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