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Сборная Англии зажгла в бассейне и поплавала на надувных единорогах

Сборная Англии зажгла в бассейне и поплавала на надувных единорогах
Eurosport

41 мин. назадОбновлено 21 мин. назад

Ребятам понравилось.

Сборная Англии восстанавливается после матча с Тунисом на базе в Репино.

Футболисты провели время в бассейне и покатались на надувных единорогах. Судя по фото водные процедуры со сказочными животными очень понравились английским игрокам.

  • Англия обыграла Тунис со счетом 2:1 благодаря дублю капитана национальной команды Харри Кейна.
  • В группе с «львами» помимо африканской страны играют Панама и Бельгия.

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