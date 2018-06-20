Сборная Англии зажгла в бассейне и поплавала на надувных единорогах

Сборная Англии восстанавливается после матча с Тунисом на базе в Репино.

Футболисты провели время в бассейне и покатались на надувных единорогах. Судя по фото водные процедуры со сказочными животными очень понравились английским игрокам.

Англия обыграла Тунис со счетом 2:1 благодаря дублю капитана национальной команды Харри Кейна.

В группе с «львами» помимо африканской страны играют Панама и Бельгия.

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