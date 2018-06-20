Роналду уйдет из сборной после ЧМ. Наслаждайтесь им, пока не поздно

Криштиану летает, как чертов Честер из «Читоса», блестит высушенным прессом и вваливает гениальные штрафные. Ему 33, но в матче с испанцами у него 5 выигранных воздушных дуэлей – больше всех на поле. Все португальские удары в створ нанес тоже он – без него Испания порвала бы чемпионов Европы на лоскуты.

Криш обожает говорить, что его биологический возраст – 23 года, но это самообман и маскировка. За хет-триками, роскошными квадрицепсами и абсолютно младенческой кожей легко упустить главное – Роналду все равно стареет.

У спортсменов не происходит мгновенного снижения показателей, особенно если грамотно распределять силы. Дряхлость проявляется в другом: человеку нужно тратить гораздо больше времени на восстановление, а мелкая и мерзкая травма может догнать в любой момент. Сначала игрок регулярно выбывает на неделю, потом дней на 10-15, а дальше боли становятся регулярными, и желание гонять в футбол умирает. Еще один расклад – одна тяжелая травма, которая сразу выбивает слезы и ставит крест на карьере. Короче, рисков миллион – в 33 уже нужно тщательно беречь себя, а не только мелировать первые седые волосинки. Поэтому чемпионат мира в России – на 90% последний большой турнир сборных в жизни Криша.

ЧМ в Катаре нужно отметать сразу. Там страйкеру будет уже 37, и он к этому времени либо попрощается с футболом (тотальный максимализм плюс урок от Зидана – уйти на пике), либо просто сосредоточится на клубной жизни, без нудных отборов и выматывающих поездок по катарской жаре.

Остается Евро-2020, но тут сразу два нюанса. Во-первых, у Криштиану уже есть этот титул, доставшийся откровенно чудесным образом. Следовательно, мотивации ноль: участвовать в ЧЕ с грандиозными шансами потерять корону – стремная идея, учитывая, насколько безликое поколение сейчас у португальцев. Там хватает качественных игроков, но нет лидера: 35-летнему Роналду придется тащить сборную ко второму подряд трофею. Нереальный сценарий, логичнее самоустраниться.

Еще одна причина для ухода из команды – корявая квалификация на Евро и сама формула турнира. Отбор пройдет суперкомпактно, всего за 8 месяцев – с марта по ноябрь 2019 года. Еще четыре участника определятся уже весной 2020-го. Вспоминая, насколько вялые партнеры у Криша, процесс попадания на турнир может либо затянуться, либо получиться адски стрессовым и напряжным. Да и сам Евро тоже муторный: вместо праздника для одной-двух стран-хозяек, УЕФА организовала шабаш для торговцев авиабилетами. Фанатам придется кататься по 12 городам, футболистам – тоже. Насколько это нужно Роналду – гигантский вопрос. Скорее всего, вообще не нужно.

Важно понимать, что сейчас Криштиану борется за безмерно жирный и одновременно длинный контракт с клубом. Ему явно хочется заработать 120-150 млн евро за ближайшие 3-4 года, а потенциальная травма в матче за сборную конкретно урежет бюджет.

Все, что мог, Роналду уже доказал. К титулу привел, на ЧМ зажег (хет-трик – уже в истории), ачивок не осталось. Значит, можно завязывать, и это будет разумно: никто не пискнет в адрес мужчины, который годами бился за сборную и стал лучшим игроком в ее истории.

Единственное, что сможет вернуть Роналду в команду, – кейс Златана. Ибра отдохнул во время отбора, а потом захотел на ЧМ, но его не взяли, потому что он не добывал путевку. Португальцы, конечно, поступят иначе – если у легенды обнаружится желание сыграть на Евро или даже ЧМ, для него тут же обнаружится свободное место. Но, зная Криша, он откажется от такого блата, потому что привык добиваться всего сам, а не выезжать за счет чужого труда.

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