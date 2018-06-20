Эктор Купер: «Россия – сильная команда. Не знаю, до какой стадии плей-офф она способна дойти»

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер прокомментировал неудачное выступление команды на ЧМ-2018.

«Если в федерации Египта не захотят, чтобы я продолжал работу, и недовольны результатом, то и они свободны в принятии решений. Салах был готов и сыграл хорошо. Я очень горжусь игроками, они все выложились по максимуму. Россия – сильная команда. Не знаю, до какой стадии плей-офф она способна дойти», – цитирует специалиста Kingfut.com.

Египет попал на чемпионат мира впервые за 28 лет.

Африканская сборная проиграла два стартовых матча на ЧМ и почти потеряла шансы на выход из группы.

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