Форвард сборной России Артем Дзюба выиграл 23 единоборства в матче с Египтом. Это рекорд ЧМ-2018

Нападающий сборной России Артем Дзюба установил сразу два рекорда ЧМ-2018.

В матче с Египтом форвард вступал в единоборства 55 раз. До это максимальный результат принадлежал колумбийцу Радамелю Фалькао – 32. Из 55 единоборств Дзюба выиграл 23, что тоже на данный момент является лучшим показателем.

Дзюба забил третий гол египтянам и непосредственно поучаствовал в эпизоде с первым забитым мячом.

На счету Артема два гола в двух стартовых встречах ЧМ.

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