Getty Images

«Жидкие, непродолжительные, но всё равно приятные». Черчесов – об аплодисментах журналистов

«Жидкие, непродолжительные, но всё равно приятные». Черчесов – об аплодисментах журналистов
Eurosport

2 ч. назад

Тренер потроллил медиа.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на аплодисменты журналистов после пресс-конференции по окончании победного матча ЧМ-2018 против Египта.

«Жидкие, непродолжительные, но всё равно приятные», – цитирует Черчесова RT.

  • Сборная России обыграла Египет со счетом 3:1 и практически обеспечила себе место в плей-офф.
  • Последний из группы на ЧМ выходила сборная СССР в 1986 году.
  • Черчесов возглавил команду летом 2016 года.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Сила расстановки. Как Черчесов за 90 минут устроил самое массовое переобувание в истории

01:45
Популярные видео
Ставки за 300. Манекены не причинят вреда Уругваю, Иран упрется с Испанией
3 304 просмотров22 ч
«Как России остановить Салаха? Лол, его не остановить». Фанаты – о матче против Египта
26 020 просмотровВчера в 14:18
А еще вам может понравиться