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«Жидкие, непродолжительные, но всё равно приятные». Черчесов – об аплодисментах журналистов
Тренер потроллил медиа.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на аплодисменты журналистов после пресс-конференции по окончании победного матча ЧМ-2018 против Египта.
«Жидкие, непродолжительные, но всё равно приятные», – цитирует Черчесова RT.
- Сборная России обыграла Египет со счетом 3:1 и практически обеспечила себе место в плей-офф.
- Последний из группы на ЧМ выходила сборная СССР в 1986 году.
- Черчесов возглавил команду летом 2016 года.
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