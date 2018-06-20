Черчесов не хуже Зидана и Моуринью. Он так же выключил Салаха из игры

Россия изменила свой футбол

Станислав Черчесов вряд ли напишет автобиографию, где расскажет, как готовил команду к чемпионату мира. И мы точно не узнаем, в какой момент он решил забить на футбол, который ставил сборной России целых 2 года. Система обороны с пятью защитниками, высокий персонально-ориентированный прессинг – эти элементы игры отправились в мусорный ящик, как только начались серьезные матчи.

На игру с Египтом Россия вышла в компактных 4-4-2 и с низко посаженным защитным блоком. И это было правильное решение. Во-первых, Мо Салаха лишили пространства – он не мог забежать за спину защитникам. Во-вторых, сборная Египта плоха в позиционной атаке: уже только поэтому отдать ей мяч и время кажется очень логичным вариантом. Наконец, даже в матче против Саудовской Аравии наша прессинг-система часто проваливалась.

Конечно, в таком решении нет ничего гениального и даже неочевидного. Но оно сработало.

Денис ЧерышевGetty Images

Черчесов доказал, что Салах – слабое место сборной Египта

Атакующий план сборной России – отсылка к последнему финалу Лиги чемпионов. В том матче Зинедин Зидан перегружал правый фланг защиты «Ливерпуля» – Черчесов сделал то же самое. Но если Зидан отталкивался от сильных сторон своей команды (логично атаковать тем флангом, где играет Марсело), то Черчесов – от слабых сторон чужой.

Формально, сборная Египта обороняется в системе 4-2-3-1. Но Мохамед Салах никогда не возвращается в оборону, превращая 4-2-3-1 в 4-4-2 с недостаточным количеством человек на его фланге. Сборная России строила атаки почти исключительно через этот фланг (для Египта – правый, для России – левый). Головин, игравший второго форварда, играл роль Криштиану – постоянно спускался на левый полуфланг, чтобы создать численное преимущество. После этого он раскатывал с Черышевым, Газинским или Жирковым лишнего игрока – кто из них оказывался свободным, тот и подавал в штрафную.

В обороне все решила небольшая, но очень важная деталь. Даже когда сборная России находилась в позиционной атаке, к Салаху всегда был приставлен один человек – либо Жирков, либо Газинский. Это было сделано для того, чтобы не дать Мохаммеду свободы в фазе игры, где он опаснее всего – в контратаках.

Конечно, персональная опека Салаха – достаточно простое решение. Его использовал в этом сезоне еще Моуринью. Но Черчесов крут тем, что не отстает от португальца и использует такие же способы выключить египтянина.

Мо СалахGetty Images

Черчесов сделал два выбора – правильный и неправильный. Сработали оба

Черчесов выпустил в старте двух игроков, которых не было в основе на матч с Саудовской Аравией – Дзюбу и Черышева. После матча Черчесов сказал, что Дзюба сыграл бы сегодня вне зависимости от перформанса Смолова в первом матче. Это имеет смысл. При обороне сборная Египта ориентируется не на мяч, а на пространство – в первую очередь перекрывает центр поля, а уже потом все остальное. Такая манера обороны приводит к появлению свободных зон на флангах, откуда можно забрасывать на высокого и мощного форварда.

Дзюба сыграл таргетмена – и сыграл идеально. Какой-нибудь «Вест Бромвич» или «Сток Сити» уже гуглят Артема: в систему, где надо только биться и бороться, российский форвард прекрасно вписывается.

Проблема в том, что это очень логичное решение Черчесов чуть не похоронил другим. Денис Черышев совсем не является типичным фланговым игроком. Его главный скилл – не навесы и прострелы, а скорость и игра в чужой штрафной. С одной стороны, это привело к тому, что правильный план Черчесова не дал сборной России примерно ничего: навесы с левого фланга или не достигали головы Дзюбы, или достигали, но не так удобно, как нужно.

Но Черышев решил игру одним грамотным открыванием в штрафной.

Денис ЧерышевGetty Images

Это была удача. Но Россия ее заслужила

Пока в ворота Египта не залетел наполовину случайный автогол (наполовину – потому что ему предшествовал очередной навес в Дзюбу), мы были ничем не лучше соперников. По информации 11tegen11, баланс ожидаемых голов к тому моменту был примерно 0,4 – 0,4. Только этого достаточно, чтобы не называть Черчесова королем.

Все, что он сделал – откатил командные настройки к базовым 4-4-2 и правильно использовал абсолютную зависимость сборной Египта от их главной звезды. Этого, небольшого количества удачи и 15 провальных минут соперника хватило, чтобы выйти в плей-офф чемпионата мира.

ЧерчесовGetty Images

Никита Бобылев – чемпион по переобуванию. Вот что он писал до ЧМ:

Это будет провал. Россия слабее даже Саудовской Аравии