«Его критиковали, а теперь посмотрите, что он выдал». Роналду – лучший игрок первого тура ЧМ-2018

До игры

Криштиану великолепно разбирается в алгоритмах работы своего организма – истории про сброс мышечной массы и бодибилдерский процент жира уже стали легендарными. В этом сезоне Роналду снова удивил: после провального первого круга Ла Лиги португалец воскрес и начал крушить.

Мощные выступления в 2018 году как бы намекают, что тухлый старт сезона – хорошо спланированная акция. 33-летний атлет распределил нагрузки так, чтобы выйти на пик формы к решающим матчам Лиги чемпионов и не провиснуть на чемпионате мира. Сразу после финала ЛЧ Рон взял паузу: товарищеские матчи против Туниса и Бельгии Португалия отыграла без капитана.

Криштиану РоналдуGetty Images

Криш – перфекционист, он скрупулезен во всех вопросах. Помимо оптимальных физических кондиций португалец печется и о психологическом состоянии. Чтобы от футбола в России не отвлекали даже угрозы террористов, страйкер специально нанял двух телохранителей.

Идеальное энергетическое поле подпортила испанская налоговая, которая выписала футболисту штраф в 18,8 миллионов евро и впаяла два года условно за финансовые махинации. Правда, «Красную фурию» такой ход все равно не спас.

Действия на поле

За 90 минут Роналду в очередной раз заклеил рот тем, кто любит упрекнуть его за нерезультативную игру в матчах с сильными соперниками. Испания – безусловный топ с устрашающим составом. Три гола в ворота команды, у которой в старт не проходят Марко Асенсио и Тьяго Алькантара – исчерпывающий показатель крутости.

Криштиану Роналду, Серхио РамосGetty Images

Сам заработал пенальти – сам забил. Сам заработал штрафной – сам забил. Второй гол в ворота Давида Де Хеа вообще что-то нереальное. Испанского кипера боготворят все фанатики АПЛ, но Криштиану напомнил, что абсолютно любой вратарь может исполнить Кариуса/Ульрайха. Роналду выжимал максимум из любого момента – трудолюбие сделало результат.

Капитан португальской сборной выполнил внушительный объем работы: в национальной команде его движения не ограничиваются смещением с фланга в центр. В матче против испанцев Рон миксовал функции девятки и десятки, опускался в поисках мяча и постоянно обострял. Пять выигранных верховых дуэлей, высокая точность передач (94%) и четыре удара по воротам, три из которых стали голевыми – комбо чемпиона.

Слова

После сумасшедшего перфоманса в адрес Криштиану посыпались комментарии от неравнодушных. Одним из первых высказался партнер по сборной Адриен Силва: «Очевидно, что Роналду – лучший футболист мира. Он наш лидер и капитан, пример для всех нас. Играть с таким человеком в одной команде – огромная честь».

Криштиану РоналдуGetty Images

Поделился впечатлениями и Диего Коста – другой герой матча Испания – Португалия: «Стоит поздравить Криштиану. Его критиковали, а теперь посмотрите, что он выдал. Так что лучше не трогать Роналду, я бы хотел быть таким, как он. Нужно меньше говорить и усердно работать».

Жерар Пике не упустил шанс уколоть португальца. Защитник сборной Испании и «Барселоны» намекнул, что в эпизоде с пенальти Роналду мог устоять на ногах. «Учитывая, что в первом же матче чемпионата мира мы пропустили с пенальти в начале игры, исход вполне неплохой. У Криштиану есть склонность к ныркам».

Соотечественник Криша Жозе Моуринью выделил гол со штрафного, благодаря которому Португалия спаслась от поражения: «Роналду часами отрабатывает штрафные удары с одной точки, он долго готовился к этому. Стенка испанцев была качественной, но мяч пролетел так, что его невозможно было поймать».

Что сказал сам Роналду

Кто еще был крут

В первом круге хватало игр, где один футболист серьезно выделялся на фоне остальных:

Александр Головин – гол и два ассита в матче Россия – Саудовская Аравия.

Ромелу Лукаку – дубль в матче Бельгия – Панама.

Харри Кейн – дубль в матче Тунис – Англия.

Александр ГоловинGetty Images

Поставь на лучшего бомбардира турнира

Пока что Роналду выглядит наиболее вероятным обладателем «Золотой бутсы». Португалец стал самым возрастным игроком, сделавшим хет-трик на ЧМ, и явно не собирается сбавлять обороты. Если в ворота испанцев залетела трешка, то Иран и Марокко точно пострадают от кровожадного Криша – на этом можно даже заработать.

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