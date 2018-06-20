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Болельщики Сенегала и Японии убрали за собой мусор с трибун после матчей ЧМ-2018

Болельщики Сенегала и Японии убрали за собой мусор с трибун после матчей ЧМ-2018
Eurosport

1 час назад

Как часто на стадионах это будут делать российские болельщики?

Болельщики национальных команд Сенегала и Японии убрали за собой мусор с трибун после первых матчей на ЧМ-2018.

Африканцы на московском стадионе «Спартак» победили Польшу со счетом 2:1. Япония с аналогичным счетом переиграла Колумбию на «Саранск Арене». После матча фанаты быстро собрали все, что осталось под сидениями после соотечетсвенников.

  • Обе команды находятся в одной группе H.
  • Их личная встреча состоится 24 июня в Екатеринбурге.

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