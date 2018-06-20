Болельщики Сенегала и Японии убрали за собой мусор с трибун после матчей ЧМ-2018

Болельщики национальных команд Сенегала и Японии убрали за собой мусор с трибун после первых матчей на ЧМ-2018.

Африканцы на московском стадионе «Спартак» победили Польшу со счетом 2:1. Япония с аналогичным счетом переиграла Колумбию на «Саранск Арене». После матча фанаты быстро собрали все, что осталось под сидениями после соотечетсвенников.

Обе команды находятся в одной группе H.

Их личная встреча состоится 24 июня в Екатеринбурге.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме