Сенегальцы и поляки устроили массовое месиво с летающими скамейками в фан-зоне Антверпена
Жуть.
В голландском Антверпене произошла массовая драка между болельщиками сборных Сенегала и Польши.
Фаны африканской страны напали на поляков в семьи во время просмотра матча между сборными стран, чем спровоцировали их на ответные действия. В ход пошли даже длинные деревянные скамьи, несколько из них взмыло в воздух.
- Сенегал обыграл Польшу со счетом 2:1.
- В следующем туре Сенагал сыграет с Японией. Польша – с Колумбией.
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