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Сенегальцы и поляки устроили массовое месиво с летающими скамейками в фан-зоне Антверпена

Сенегальцы и поляки устроили массовое месиво с летающими скамейками в фан-зоне Антверпена
Eurosport

22 мин. назад

Жуть.

В голландском Антверпене произошла массовая драка между болельщиками сборных Сенегала и Польши.

Фаны африканской страны напали на поляков в семьи во время просмотра матча между сборными стран, чем спровоцировали их на ответные действия. В ход пошли даже длинные деревянные скамьи, несколько из них взмыло в воздух.

  • Сенегал обыграл Польшу со счетом 2:1.
  • В следующем туре Сенагал сыграет с Японией. Польша – с Колумбией.

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