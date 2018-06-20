Сенегальцы и поляки устроили массовое месиво с летающими скамейками в фан-зоне Антверпена

В голландском Антверпене произошла массовая драка между болельщиками сборных Сенегала и Польши.

Фаны африканской страны напали на поляков в семьи во время просмотра матча между сборными стран, чем спровоцировали их на ответные действия. В ход пошли даже длинные деревянные скамьи, несколько из них взмыло в воздух.

Сенегал обыграл Польшу со счетом 2:1.

В следующем туре Сенагал сыграет с Японией. Польша – с Колумбией.

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