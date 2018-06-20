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Сборной России дали отдохнуть после победы над Египтом и перенесли тренировку с утра на 6 вечера
Заслужили.
Сборная России прилетела обратно на базу в Новогорске после матча с Египтом.
Футболистам дали дополнительное время для отдыха, из-за чего тренировку перенесли с утра на 18:00, сообщил главный редактор дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов в телеграм-канале.
- Сборная России обыграла Египет со счетом 3:1 и практически обеспечила себе место в плей-офф.
- Последний из группы на ЧМ выходила сборная СССР в 1986 году.
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