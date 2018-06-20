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«Хочу от души поздравить главного тренера сборной – Random Lucky Chance». Уткин троллит Черчесова

«Хочу от души поздравить главного тренера сборной – Random Lucky Chance». Уткин троллит Черчесова
Eurosport

26 мин. назад

Василий разжигает.

Телекомментатор Василий Уткин поблагодарил главного, по его мнению, творца победы сборной России.

Хочу от души поздравить главного тренера сборной России. Я рад, что он с нами. Я очень надеялся, что он проявит свои лучшие качества, я к этому взывал. И сейчас, Random Chance, я тебя поздравляю! У тебя прекрасное имя, ты заслужил свое прозвище Lucky. Я очень рад, что последние два матча ты возглавил нашу команду, что ты с ней. Оставайся, Random Lucky Chance, с ней как можно дольше, мы тебя ждали, мы тебя заслужили. Ты не говоришь слов, ты просто вдохновляешь, ты просто незримо с нами. Ура России, слава российскому футболу. Дзюба, Дзюба, гол», – сказал Уткин в своем видеоблоге.

  • Сборная России обыграла Египет со счетом 3:1 и практически обеспечила себе место в плей-офф.
  • Станислав Черчесов возглавил команду летом 2016 года.

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