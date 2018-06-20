«Хочу от души поздравить главного тренера сборной – Random Lucky Chance». Уткин троллит Черчесова

Телекомментатор Василий Уткин поблагодарил главного, по его мнению, творца победы сборной России.

Хочу от души поздравить главного тренера сборной России. Я рад, что он с нами. Я очень надеялся, что он проявит свои лучшие качества, я к этому взывал. И сейчас, Random Chance, я тебя поздравляю! У тебя прекрасное имя, ты заслужил свое прозвище Lucky. Я очень рад, что последние два матча ты возглавил нашу команду, что ты с ней. Оставайся, Random Lucky Chance, с ней как можно дольше, мы тебя ждали, мы тебя заслужили. Ты не говоришь слов, ты просто вдохновляешь, ты просто незримо с нами. Ура России, слава российскому футболу. Дзюба, Дзюба, гол», – сказал Уткин в своем видеоблоге.

Сборная России обыграла Египет со счетом 3:1 и практически обеспечила себе место в плей-офф.

Станислав Черчесов возглавил команду летом 2016 года.

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