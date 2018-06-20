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Фанат с криком «Россия – чемпион» поцеловал и схватил за грудь журналистку немецкого телеканала

Фанат с криком «Россия – чемпион» поцеловал и схватил за грудь журналистку немецкого телеканала
Eurosport

2 ч. назад

Это был прямой эфир.

Журналистка канала Deutsche Welle Джульет Гонсалес Теран выложила в сеть видео инцидента с ее участием.

Во время прямого включения с Манежной площади к девушке подбежал фанат и с криком «Россия – чемпион» поцеловал ее, одновременно схватив за грудь. «Я разделяю со всеми футбольную радость, но мы должны соблюдать границы между любовью и домогательством», – написала Джульет в инстаграме.

  • Сборная России обыграла Египет и практически обеспечила себе место в плей-офф.
  • Последний из группы на ЧМ выходила сборная СССР в 1986 году.

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