Фанат с криком «Россия – чемпион» поцеловал и схватил за грудь журналистку немецкого телеканала

Журналистка канала Deutsche Welle Джульет Гонсалес Теран выложила в сеть видео инцидента с ее участием.

Во время прямого включения с Манежной площади к девушке подбежал фанат и с криком «Россия – чемпион» поцеловал ее, одновременно схватив за грудь. «Я разделяю со всеми футбольную радость, но мы должны соблюдать границы между любовью и домогательством», – написала Джульет в инстаграме.

Сборная России обыграла Египет и практически обеспечила себе место в плей-офф.

Последний из группы на ЧМ выходила сборная СССР в 1986 году.

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