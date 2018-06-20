Детдомовец выиграл право сопроводить игроков на матч ЧМ, но разрыдался и не вышел на поле

В городе Камышин Волгоградской области произошла странная ситуация вокруг права вывести футболистов на матч ЧМ-2018 Англия – Тунис.

В конкурсе победил ребенок из местного социально-реабилитационного центра, но его заменили на сына экономиста этого учреждения. «Эта привилегия предназначалась для одного из мальчишек, которые в своем детстве ничего кроме нищеты и пьянок родительских не видели. Эти дети и так обожглись в жизни, они не верят взрослым, а после такого они перестанут верить и в справедливость, и в честность», – говорится в письме жителей города, которое приводит «Высота 102.0».

Позднее появилась еще одна версия произошедшего. Телеграм-канал Mash написал о том, что история о замене мальчишки – неправда. «Провожать футболистов на матч должны были оба ребенка. В последний момент парень заревел и отказался идти. Организаторы пытались успокоить его, но мальчик сильно перенервничал и не унимался. В итоге он просто не вышел на поле, а вместо него выпустили другого ребенка. Матвей, сын сотрудницы реабилитационного центра, участвовал в конкурсе Макдональдс наравне со всеми и выиграл право вывести футболистов на поле», – сообщил источник.

Волгоград получил право провести 4 матча ЧМ, один из которых уже завершился: Англия одолела Тунис – 2:1.

Чемпионат мира начался 14 июня и продлится до 15 июля.

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