Криштиану Роналду принес Португалии победу над Марокко на ЧМ-2018

Португалия переиграла Марокко со счетом 1:0 во втором туре ЧМ-2018 в рамках группы В.

Победный мяч на счету Криштиану Роналду, который он забил на четвертой минуте матча ударом головой после навеса с углового.

Марокканцы просидели на воротах Руя Патрисиу весь матч (счет по ударам 15:6), упустили несколько верных моментов, но счет так и не сравняли.

Роналду забил 85-й мяч за сборную Португалии и вышел на второе место в списке бомбардиров в международных матчах, обогнав Ференца Пушкаша. Лидирует иранец Али Даеи (109 голов).

Португальцы набрали 4 очка и возглавили группу В.

Следующий матч Португалия проведет против Ирана 25 июня. Марокко в этот же день сыграет с Испанией.

Фейсбук для тех, кто узнает новости первым