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Роналду забил Марокко и обогнал Пушкаша по голам за сборную. Впереди только иранская легенда
Машина.
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счет в матче второго тура ЧМ-2018 против Марокко.
Гол стал 85-м для Рона за сборную. Он вышел на чистое второе место в истории, обогнав Ференца Пушкаша. Впереди только иранец Али Даеи – 109 голов.
- Криштиану забил 4 мяча в первых двух матчах ЧМ-2018. Он вновь обогнал Дениса Черышева в бомбардирской гонке. Дотащит ли Португалию до кубка?
- В первом матче с Испанией хет-трик Роналду принес ничью португальцу.
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