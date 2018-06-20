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Роналду забил Марокко и обогнал Пушкаша по голам за сборную. Впереди только иранская легенда

Роналду забил Марокко и обогнал Пушкаша по голам за сборную. Впереди только иранская легенда
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Машина.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счет в матче второго тура ЧМ-2018 против Марокко.

Гол стал 85-м для Рона за сборную. Он вышел на чистое второе место в истории, обогнав Ференца Пушкаша. Впереди только иранец Али Даеи – 109 голов.

  • Криштиану забил 4 мяча в первых двух матчах ЧМ-2018. Он вновь обогнал Дениса Черышева в бомбардирской гонке. Дотащит ли Португалию до кубка?
  • В первом матче с Испанией хет-трик Роналду принес ничью португальцу.

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