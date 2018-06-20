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38-летний Игнашевич выиграл 80% единоборств в матче с Египтом

38-летний Игнашевич выиграл 80% единоборств в матче с Египтом
Eurosport

1 час назад

Египет проиграл примерно всю борьбу, которую можно.

В матче со сборной Египта показал поразительные цифры по выигранным единоборствам не только Артем Дзюба, но и Сергей Игнашевич.

По данным Instat, на которых ссылается «Спорт-Экспресс» защитник сборной России стал лучшим на поле по их проценту. Его показатель составил 80% (12 из 15).

Второе место поделили Илья Кутепов и Роман Зобнин – у обоих по 67% (14 из 21 каждый).

Третью позицию разделили крайние защитники Марио Фернандес и Юрий Жирков - 60% (12 из 20 и 3 из 5 соответственно).

Лучшим в составе сборной Египта стал защитник Ахмед Хегази - 65% (15 из 23).

  • Дзюба выиграл 23 единоборства в матче с Египтом. Это рекорд ЧМ-2018.
  • Россия практически гарантировала выход в плей-офф.

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