Сборная Марокко первой лишилась шансов на плей-офф чемпионата мира в России

Сборная Марокко уступила Португалии в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018 – 0:1.

По итогам двух матчей марокканцы не набрали ни одного очка и замыкают группу B. Даже в случае победы в последнем туре сборная Эрве Ренара уступит Португалии, у которой на данный момент 4 очка, и кому-то из пары Испания – Иран, которые после очной встречи будут опережать аутсайдера на 4 или более баллов.

В последнем матче группового этапа сборная Марокко встретится с Испанией.

Чемпионат мира продлится до 15 июля.

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