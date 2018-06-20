Getty Images
Сборная Марокко первой лишилась шансов на плей-офф чемпионата мира в России
Криштиану Роналду отправил ребят Бадра Хари домой.
Сборная Марокко уступила Португалии в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018 – 0:1.
По итогам двух матчей марокканцы не набрали ни одного очка и замыкают группу B. Даже в случае победы в последнем туре сборная Эрве Ренара уступит Португалии, у которой на данный момент 4 очка, и кому-то из пары Испания – Иран, которые после очной встречи будут опережать аутсайдера на 4 или более баллов.
- В последнем матче группового этапа сборная Марокко встретится с Испанией.
- Чемпионат мира продлится до 15 июля.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте