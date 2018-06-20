Русская девушка подарила 70-летнему французскому суперфану петуха

70-летний фанат сборной Франции Клеман д'Антибе получил необычный подарок – петуха.

Пернатого французу подарила русская девушка Катя, которая приобрела его за 750 рублей на птичьем рынке. Она узнала, что раньше с Клеманом всегда ездил петух по прозвищу Бальтазар, но в этот раз он приехал на турнир без него.

«Я не ярая футбольная болельщица, у меня просто была возможность познакомиться с Клеманом и его семьей во Франции, когда я там была. Очень захотелось сделать ему приятное, поэтому я купила петуха», – цитирует девушку РИА Новости.

Фанат несколько десятилетий ездит за «трехцветными» на крупнейшие турниры. Он прибыл в Екатеринбург на матч чемпионата мира против Перу, который состоится 21 июня.

70-летний Клеман заявил, что этот чемпионат мира станет последним, который он посетит.

Матч Франции против перуанцев станет для д'Антибе 253-м, на котором он побывает.

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