ЧМ обеднел: самая играющая сборная вылетела из турнира

Марокко – лучшая сборная этого чемпионата мира. Точнее лучшая из тех, что не ходят даже в теневых фаворитах. Но им чудовищно не повезло. Сначала, когда в одну группу с парнями попали Испания и Португалия. Потом, когда в первом туре бледный и тошнотворный Иран забил на последней минуте с помощью автогола.

Марокканцев жалко. Африканская сборная – единственная из мелких, кто пробовал играть в футбол. Именно в то, что так любят интересующиеся главной игрой человечества раз в два-четыре года. У Марокко есть страсть. Примерно такая же, которую требуют от любого середняка-андердога взамен конкретного результата. Мало того, у «атласских львов» есть игра. Вполне поставленная, атакующая. Такая, которую очень ждут от топ-сборных.

Сборные в России пока делятся на три типа: яркие и идейные (Испания, Мексика, Марокко, Англия в первом тайме против Туниса), оборонительно-невезучие (все маленькие сборные) и неопределившиеся. Очень хочется, чтобы команд первой категории было побольше, прямо как веселых иностранцев на ЧМ.

Удивительно точно по поводу безынициативных команд высказался Василий Уткин, который казнил влюбленных в сборную Исландии: «Эти люди приехали всем мешать играть в футбол. Кто этим восхищается, объясните мне пожалуйста?». А никто не объяснит, потому что сексуальная сборная Марокко вылетела с турнира, а Исландия или Австралия вполне могут остаться.

Казалось, даже Португалия не хотела отпускать марокканцев с турнира, не только потому что у них фантастические фаны, а потому что футбол должен жить. Они бы и не победили, если в составе Португалии не было сами знаете кого, но в Марокко пока что растят только «друзей» для лучшего футболиста мира.

И пусть никого не смущает два раза по 0:1. Марокко наиграло на гол против Ирана и даже больше против Португалии. Цифры подтверждают.

Если дистанцироваться от них и вспомнить, что происходило на поле, то легко придут в голову подлые фолы португальцев, чтобы сбить температуру кипения Бельханда, Зиеха и остальных горячих африканских парней, которых после такого (яркого) перфоманса обязаны расхватать топ-клубы.

Весьма вероятно, всем наплевать на сборную Марокко. Очень зря. С чемпионата мира вылетела команда, которая играла в футбол и делала это хорошо. ЧМ стал беднее.

Цифры матча:

Сборная Марокко стала первой командой, которая лишилась шансов на выход в плей-офф.

Жозе Фонте сделал 10 выносов. Пока это лучший показатель на турнире.

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