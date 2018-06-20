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«Моя мама – марокканка, папа из Португалии». Фанат столкнулся со сложным выбором в «Лужниках»

«Моя мама – марокканка, папа из Португалии». Фанат столкнулся со сложным выбором в «Лужниках»
Eurosport

2 ч. назад

Жаль, что матч не завершился вничью.

Матч второго тура Португалия – Марокко завершился победой действующих чемпионов Европы со счетом 1:0.

Пока болельщики топили на стадионе каждый за свою команду, один фанат не мог определиться. На трибуны молодой парень пришел с плакатом «Моя мама – марокканка, папа из Португалии. Не могу выбрать между мамой и папой».

  • Роналду открыл счет в матче на 4-й минуте, забив головой после розыгрыша углового.
  • Криш забил 85-й мяч за сборную Португалии и вышел на второе место в списке бомбардиров в международных матчах, обогнав Ференца Пушкаша. Лидирует иранец Али Даеи (109 голов).
  • Португалия набрала 4 очка и продолжила борьбу в группе. Сборная Марокко вылетела с турнира.

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