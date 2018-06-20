«Моя мама – марокканка, папа из Португалии». Фанат столкнулся со сложным выбором в «Лужниках»

Матч второго тура Португалия – Марокко завершился победой действующих чемпионов Европы со счетом 1:0.

Пока болельщики топили на стадионе каждый за свою команду, один фанат не мог определиться. На трибуны молодой парень пришел с плакатом «Моя мама – марокканка, папа из Португалии. Не могу выбрать между мамой и папой».

Роналду открыл счет в матче на 4-й минуте, забив головой после розыгрыша углового.

Криш забил 85-й мяч за сборную Португалии и вышел на второе место в списке бомбардиров в международных матчах, обогнав Ференца Пушкаша. Лидирует иранец Али Даеи (109 голов).

Португалия набрала 4 очка и продолжила борьбу в группе. Сборная Марокко вылетела с турнира.

На YouTube спорт особенно хорош