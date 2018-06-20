Ставки за 300. Хорваты огорчат Месси, Дания отправит Австралию отдыхать

Лионелю Месси пора тащить сборную к победе, потому что в противном случае и она, и сам форвард могут забыть о кубке. То же касается сборной Австралии, которую в матче против датчан устроят только 3 очка. А вот как там сложится – слишком сложный вопрос.

Видео - Ставки за 300. Хорваты огорчат Месси, Шмейхель продлит сухую серию 01:26

Матчи 21 июня:

Дания – Австралия

Аргентина – Хорватия

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