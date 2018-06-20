Уругвай победил Саудовскую Аравию и вышел в плей-офф вместе с Россией

Сборная Уругвая победила Саудовскую Аравию в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018 со счетом 1:0.

Саудовцы активно начали игру, но на 23-й минуте пропустили нелепый гол: вратарь Мохаммед Аль-Овайс ошибся на выходе после углового, проводивший сотый матч за сборную Луис Суарес спокойно пробил в пустые ворота.

Благодаря победе Уругвай набрал 6 очков и гарантировал плей-офф себе и России. Саудовская Аравия потеряла шансы на продолжение турнира.

Игра прошла в Ростове-на-Дону.

В заключительном туре Уругвай оспорит первое место в группе А с Россией в Самаре (25 июня).

Саудовская Аравия попрощается с турниром игрой против Египта в Волгограде.

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