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Уругвай победил Саудовскую Аравию и вышел в плей-офф вместе с Россией

Уругвай победил Саудовскую Аравию и вышел в плей-офф вместе с Россией
Eurosport

55 мин. назадОбновлено 49 мин. назад

Все решил Луис Суарес.

Сборная Уругвая победила Саудовскую Аравию в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018 со счетом 1:0.

Саудовцы активно начали игру, но на 23-й минуте пропустили нелепый гол: вратарь Мохаммед Аль-Овайс ошибся на выходе после углового, проводивший сотый матч за сборную Луис Суарес спокойно пробил в пустые ворота.

Благодаря победе Уругвай набрал 6 очков и гарантировал плей-офф себе и России. Саудовская Аравия потеряла шансы на продолжение турнира.

  • Игра прошла в Ростове-на-Дону.
  • В заключительном туре Уругвай оспорит первое место в группе А с Россией в Самаре (25 июня).
  • Саудовская Аравия попрощается с турниром игрой против Египта в Волгограде.

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