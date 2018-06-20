Eurosport
Огнедышащий бодиарт бразильских болельщиц, которые ярко поддержали сборную из Рио
Осторожно, очень горячо.
В первом туре ЧМ-2018 Бразилия не дожала Швейцарию – 1:1.
Зато бразильцы одержали уверенную победу по колоритным костюмам. Двум девушкам одежда вовсе не понадобилась: они раскрасили тела в цвета команды Неймара и поддержалии ее за тысячи километров от России – из Рио.
- Следующий матч «пентакампеоны» проведут 22 июня против Коста-Рики. Игра пройдет в Санкт-Петербурге.
- Бразильцы неизменно побеждали в дебютных матчах на всех чемпионатах мира, начиная с 1978 года.
- На ЧМ-1978 «желто-зеленые» в первой игре поделили очки со Швецией – 1:1.
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