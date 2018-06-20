Eurosport

Огнедышащий бодиарт бразильских болельщиц, которые ярко поддержали сборную из Рио

Огнедышащий бодиарт бразильских болельщиц, которые ярко поддержали сборную из Рио
Eurosport

1 час назад

Осторожно, очень горячо.

В первом туре ЧМ-2018 Бразилия не дожала Швейцарию – 1:1.

Зато бразильцы одержали уверенную победу по колоритным костюмам. Двум девушкам одежда вовсе не понадобилась: они раскрасили тела в цвета команды Неймара и поддержалии ее за тысячи километров от России – из Рио.

  • Следующий матч «пентакампеоны» проведут 22 июня против Коста-Рики. Игра пройдет в Санкт-Петербурге.
  • Бразильцы неизменно побеждали в дебютных матчах на всех чемпионатах мира, начиная с 1978 года.
  • На ЧМ-1978 «желто-зеленые» в первой игре поделили очки со Швецией – 1:1.

Будь в контакте со спортом

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Ставки за 300. Хорваты огорчат Месси, Шмейхель продлит сухую серию

01:26
Популярные видео
Сила расстановки. Как Черчесов за 90 минут устроил самое массовое переобувание в истории
18 278 просмотров11 ч
Ставки за 300. Манекены не причинят вреда Уругваю, Иран упрется с Испанией
3 510 просмотровВчера в 17:19
А еще вам может понравиться