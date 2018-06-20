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Сборная России официально вышла в плей-офф чемпионата мира-2018

Сборная России официально вышла в плей-офф ЧМ
Eurosport

55 мин. назад

Главный вопрос на конец группового этапа – место и соперник по 1/8.

Сборная России точно сыграет в плей-офф чемпионата мира. Официально это случилось за тур до финиша группового этапа после победы Уругвая над Саудовской Аравией – 1:0.

После двух туров команды России и Уругвая набрали по 6 очков и в очной встрече в последнем туре определят победителя квартета и команду, которая выйдет в 1/8 со второго места. Египет и Саудовская Аравия покинут чемпионат.

  • В плей-офф соперниками России и Уругвая станут победители группы B.
  • Это точно будет не сборная Марокко, которая потеряла шансы.
  • В группе B после двух матчей лидирует Португалия (4 очка), вторым идет Иран (3), Испания – третья (1), но иранцы и испанцы еще не провели матч второго круга.

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