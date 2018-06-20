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Русские чиновники подарят Лионелю Месси торт и копию Кубка мира на 31-летие

Русские чиновники подарят Месси торт и копию Кубка мира на 31-летие
Eurosport

2 ч. назад

Возможно, за это они получат премию.

24 июня капитану Аргентины Лионелю Месси исполнится 31 год. В день рождения нападающий получит подарок от управления физической культуры и спорта Подмосковья – торт весом 3,5 кг и копию Кубка мира из гжели.

«Сборная Аргентины – команда с мировым именем. Естественно, что мы не могли обойти стороной такое важное событие, как день рождения лидера сборной Месси», – отметил представитель управления Роман Терюшков в интервью ТАСС.

Во время ЧМ Аргентина базируется в подмосковных Бронницах и тренируется на базе СДЮСШОР имени Сыроежкина.

  • Команда Месси выступает на турнире в группе D вместе с командами Исландии, Хорватии и Нигерии.
  • В матче первого тура аргентинцы сыграли вничью с исландцами – 1:1. В ходе игры Месси не реализовал пенальти.
  • В оставшихся встречах Аргентина встретится с хорватами 21 июня (Нижний Новгород), с нигерийцами – 26 июня (Санкт-Петербург).

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