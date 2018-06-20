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Сумасшедшие английские фанаты приехали в Волгоград, где прославили Гитлера и прокляли «Тоттенхэм»
Ужасное сквернословие на святой русской земле.
В Сеть попало видео, на котором пьяные английские болельщики кутили в одном из баров Волгограда.
Фанаты скандировали антисемитские кричалки, зиговали и скандировали непристойности в адрес «Тоттенхэма».
«Тоттенхэм» известен тем, что поддерживается евреями в Англии.
- В первом туре ЧМ-2018 Англия вырвала победу над Тунисом на последних минутах.
- Дублем в составе «трех львов» отметился Харри Кейн.
- Во втором туре (23 июня) англичане сыграют с Панамой в Нижнем Новгороде. Бельгия в Москве встретится с Тунисом.
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