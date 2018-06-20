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Сумасшедшие английские фанаты приехали в Волгоград, где прославили Гитлера и прокляли «Тоттенхэм»

Сумасшедшие английские фанаты приехали в Волгоград, где прославили Гитлера и прокляли «Тоттенхэм»
Eurosport

2 ч. назад

Ужасное сквернословие на святой русской земле.

В Сеть попало видео, на котором пьяные английские болельщики кутили в одном из баров Волгограда.

Фанаты скандировали антисемитские кричалки, зиговали и скандировали непристойности в адрес «Тоттенхэма».

«Тоттенхэм» известен тем, что поддерживается евреями в Англии.

  • В первом туре ЧМ-2018 Англия вырвала победу над Тунисом на последних минутах.
  • Дублем в составе «трех львов» отметился Харри Кейн.
  • Во втором туре (23 июня) англичане сыграют с Панамой в Нижнем Новгороде. Бельгия в Москве встретится с Тунисом.

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