Пьющие исландцы в Волгограде и матч России из поезда. 7-й день ЧМ-2018 своими глазами

Локация: Волгоград

Волгоградская мошкара почувствовала запах севера и белобрысых бород – и вымерла. На ее ликвидацию местная облдума потратила 45 миллионов рублей – получается, по рублю за каждую. Стало полегче, пшикалки можно и не брать, а вот погода от приезда исландцев не изменилась – стабильные 35 градусов в тени.

Бары, где всего два дня назад англичане кидали друг другу зиг хайль, обвешаны восемью флагами – и исландский крест, конечно, выделяется, как и внутренние цвета веранд – синий. Исландцы еще займут свою площадь, но за два дня до игры их и без того много.

Одних приютил я сам. Это полный бред, когда по конкретным особам судят всю нацию, но конкретно мне попались такие стереотипные, про которых все кругом рассказывают – невозмутимые, с бородами, не улыбающиеся и в принципе мало разговаривающие (не только со мной, но и между собой). Они точно не любят эту жару, а еще не знают, как пользоваться сплит-системой (еще бы, зачем она им там в Исландии): включают на 26 градусов, окна и балкон не закрывают и удивляются, почему все равно жарко.

Как и все северные народы, исландцы – сейчас официально – невероятные алконавты. Вот что я обнаружил на кухне, когда зашел утром проверить, почему те не захотели идти со мной на 10-тысячную фан-зону.

Пять бутылок водки, две – исландского ликера, две – вина, громада «малышек», море – нет, не море – океан пива, шампанское, какие-то их собственные настойки – и все это на трех (!!!) человек за один вечер.

И все это – полная ерунда по сравнению с тем, каким способом они это, так сказать, утилизировали. Ниже – чисто исландский способ хорошенько расслабиться перед сном. Яйца. Вернее, яичные рюмки – откалывается крыша, в яйцо наливается некая настойка – хоп – хорошо.

Черт, и даже это ничто. Знаете, во сколько они проснулись? В восемь утра.

Позавтракав, эти машины отправились на Мамаев Курган. «Самая невероятная статуя, что я видел, – рассказал мне позже Гайдар. – История этого города и то, что он значил в мировой истории, просто немыслима».

Надеюсь, получится обменяться с ними футболками: они мне исландскую, я им – «Локомотив».

Локация: поезд Волгоград – Казань

В соседний отсек плацкарта стекаются мужчины. Вагон двинулся от Саратова, где пассажиры закупились пивком за 28 минут остановки, а еще чуть-чуть ловит интернет. Картинка мыльная, связь лагает от столба к столбу, но пока что-то видно. Наблюдать за соотечественниками интереснее, чем за игрой – кто-то сосредоточен и почти молится, кто-то заведен и заливается пиваном, кто-то молча смотрит за ситуацией.

«Вы бутылки-то спрячьте и в стакан налейте, типа чай пьете. А то начальник поезда будет ходить», – командует еще молодая проводница, которая живет, скорее, в Казани, чем в Адлере или Волгограде. Мужички ее слушаются и вежливо прогоняют – на экране четвертого айфона уже тяжело отличить Игнашевича от Салаха.

Минуте к 35-й у интернета пропали последние запасы сил. Владелец гаджета еще искал радиовключения, но сеть не пропускала даже звук. О голе Дзюбы поезд узнал из текстовой трансляции примерно через час после забитого мяча. Игра уже закончилась, пассажиры уже кутались в белые эржэдэшные простыни, поэтому громко не попразднуешь – лишь сдавленное «урааа», и то шепотом.

Локация: Казань

Татарстан встретил меня в районе полудня хмуростью. Прогноз погоды пугал трехчасовыми ливнями, но радовал скорым солнышком после их окончания. Сначала нужно найти хостел. В первом не было мест, второй стоил 1500 (надо запомнить – в Ростове такие цены были за счастье), в третьем тоже все забито, а четвертый, похоже, был моим. «На один день? Ну приезжай. 500 рублей», – ответила женщина.

Через пять минут я переходил дорогу и почувствовал первые капли. Через шесть спрятался под какой-то крышей недалеко от вокзала. Через 10 стоял с закрытым зонтом перед тропическим ливнярой. Через 20 топал к автобусной остановке в насквозь мокрых кроссовках и с запоздалыми мыслями о такси. Чтобы перейти улицу на светофоре, нужно было стоять в пяти метрах от бордюра – казанские ливневки не справились с водой, и проезжавшие авто как из бочки окатывали близко стоявших пешеходов.

Хостел «Хостел» оказался тремя верхними этажами в подъезде старенькой пятиэтажки. «Ты тоже родился 6 сентября? Ха-ха, а я ровно на 40 лет раньше, ха-ха», – невыносимо громко восхитилась моими паспортными данными администратор и, похоже, хозяйка.

И продолжила: «Сегодня же футбол, иранцы постоянно звонят, но я мусульманам отказываю. Иметь дело с террористами – эгх [трудно передаваемый на письме звук презрения]». «Но они же просто туристы, болельщики, вряд ли террористы», – мягко замечаю я. «Да, но среди них тоже хватает…», – с улыбкой не договаривает она.

Надеюсь, в Казани не все такие.

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