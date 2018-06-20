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«Не снимайте – наши дамы думают, что мы в командировке». Забавный баннер иранцев на матче с Испанией
Оригинальное послание.
Болельщики на ЧМ-2018 блещут оригинальностью, выделяясь не только яркими нарядами, но и оригинальными плакатами.
Перед игрой с Испанией иранские фанаты написали на баннере: «Не снимайте – наши дамы думают, что мы в командировке». У иранских фанатов все в порядке с самоиронией и чуть хуже с правильным написанием. Болельщики ошиблись в слове командировка, но это лишь придало колорита их месседжу.
- В первом туре ЧМ-2018 Иран вырвал победу над Марокко (1:0) на последних минутах.
- 21 июня иранцы играют с командой Испании.
- В Иране женщинам запрещено посещать футбольные матчи.
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