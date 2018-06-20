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«Не снимайте – наши дамы думают, что мы в командировке». Забавный баннер иранцев на матче с Испанией

«Не снимайте – наши дамы думают, что мы в командировке». Забавный баннер иранцев на матче с Испанией
Eurosport

1 час назад

Оригинальное послание.

Болельщики на ЧМ-2018 блещут оригинальностью, выделяясь не только яркими нарядами, но и оригинальными плакатами.

Перед игрой с Испанией иранские фанаты написали на баннере: «Не снимайте – наши дамы думают, что мы в командировке». У иранских фанатов все в порядке с самоиронией и чуть хуже с правильным написанием. Болельщики ошиблись в слове командировка, но это лишь придало колорита их месседжу.

  • В первом туре ЧМ-2018 Иран вырвал победу над Марокко (1:0) на последних минутах.
  • 21 июня иранцы играют с командой Испании.
  • В Иране женщинам запрещено посещать футбольные матчи.

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